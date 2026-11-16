Nuovo episodio di tensione al centro di accoglienza straordinaria di Monastir, dove domenica mattina è stato arrestato un 21enne di origine algerina dopo aver minacciato una guardia giurata con un coltello.

L'episodio si è verificato all'interno della struttura, dove per ragioni ancora da chiarire sarebbe scoppiata una violenta discussione. La situazione ha richiesto l'intervento degli addetti alla sicurezza. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, durante i momenti di tensione il giovane avrebbe minacciato il vigilante con un'arma da taglio.

La guardia giurata è riuscita a immobilizzarlo utilizzando uno spray al peperoncino, trattenendolo fino all'arrivo dei militari, che lo hanno arrestato.

Si tratta dell'ultimo episodio di una serie di criticità registrate al Cas di Monastir, dove negli ultimi giorni si sono verificati altri scontri, con risse e persone ferite.