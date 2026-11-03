Paura e apprensione a Sorso, dove un autospurgo si è ribaltato su un fianco lungo la strada provinciale 81, nei pressi del terzo pettine.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13:30 di oggi, martedì 3 novembre 2026, e ha richiesto un articolato intervento dei soccorritori.

Sul posto è intervenuta immediatamente una squadra dei Vigili del Fuoco di Sassari, che ha collaborato con il personale del 118 e dell'elisoccorso per consentire al conducente di uscire dall'abitacolo. L'uomo è stato quindi affidato alle cure dei sanitari e trasferito al Pronto Soccorso in elicottero per ulteriori accertamenti.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto inoltre alla messa in sicurezza del mezzo pesante. Successivamente, l'autospurgo è stato riportato in carreggiata grazie all'intervento di una gru appartenente a una ditta specializzata.

Le cause del ribaltamento sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, insieme al personale del 118 e all'elisoccorso.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono protratte per circa quattro ore.