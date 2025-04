Un pescatore sportivo è stato beccato dalla Guardia Costiera di Alghero mentre pescava abusivamente ricci di mare ed è stato multato.

È stato un cittadino a segnalare la pesca abusiva. L’uomo è stato trovato in possesso di 250 esemplari del pregiato echinoderma, sequestrati e successivamente rigettati in mare al largo della rada di Alghero. Il trasgressore, oltre al sequestro dei ricci e dell’attrezzatura utilizzata per prelevarli abusivamente, è stato sanzionato con una multa di 1000 euro.

L’attività che ha portato al sequestro è stata condotta con l’intervento sul posto di una pattuglia terrestre e di una motovedetta.

“L’azione della Guardia Costiera ha consentito, inoltre, di interrompere l’attività del trasgressore e che lo stesso potesse continuare, in maniera indiscriminata e indisturbata, a prelevare ulteriori esemplari di riccio di mare, contravvenendo alle norme stringenti e vigenti che regolano la pesca del riccio nei mari della Riviera del Corallo” sottolinea il comandante Biagio Semeraro, assicurando che nei prossimi giorni continuerà l’attività di contrasto alla pesca di frodo e all’illecita commercializzazione del riccio di mare.