"Prevenire anziché intervenire": durante la riunione del tavolo di coordinamento indetta oggi dal prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, è emersa questa linea guida condivisa per stabilire le azioni più efficaci nella lotta agli incendi in previsione dell'estate.

"Prevenire significa agire con tempestività e con una strategia condivisa - ha detto il prefetto -. Con l'impegno di tutti i livelli istituzionali e il coinvolgimento attivo delle comunità locali, possiamo rafforzare la protezione del nostro patrimonio naturale e del tessuto economico che da esso dipende. Avviare ora le attività di prevenzione, definire le misure e i mezzi a disposizione, è fondamentale per affrontare con efficacia i mesi più critici, salvaguardando il territorio e la sicurezza dei cittadini".

Alla riunione di vertice erano presenti numerosi rappresentanti istituzionali e figure di spicco, tra cui l'assessora regionale alla Difesa dell'Ambiente Rosanna Laconi, insieme ai membri del Corpo forestale, dell'Ufficio territoriale della Direzione generale della Protezione civile, il direttore del Servizio territoriale dell'Agenzia Forestas, il questore, insieme ai vertici delle forze dell'ordine come Carabinieri, Guardia di Finanza, vigili del fuoco, Capitaneria di Porto, Polizia Stradale, Rfi, Anas, Consorzio di Bonifica, Consorzio Industriale e i sindaci locali.

Durante l'incontro, è stato evidenziato il focus sull'importanza della prevenzione come principale strumento contro gli incendi, ponendo l'accento sull'adempimento degli obblighi legali riguardanti la pulizia delle strade, la gestione dei terreni non coltivati e la sorveglianza attiva. Sono state richieste azioni simili anche alla Provincia, ad Anas e RFI, in particolare per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti abbandonati e la manutenzione delle aree di loro competenza. In merito alla flotta aerea, è stato confermato che il Superpuma sarà presente a Fenosu, e si prevede l'utilizzo di un elicottero leggero che sarà presto disponibile grazie a una gara regionale per l'acquisto di 4 nuovi mezzi.