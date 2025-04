Una persona è rimasta ferita in un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi a Gairo. Le fiamme sono divampate all’interno di un garage di un'abitazione di tre piani in via Eleonora d’Arborea.

L’allarme è scattato intorno alle 19 e sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Lanusei e Tortolì. Una persona è ricorsa alle cure del personale sanitario del 118 per lievi ustioni e per aver inalato i fumi dell’incendio nel vano tentativo di spegnere il rogo.

Ancora da accertare le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Jerzu.