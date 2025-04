In occasione della 369/a Festa di Sant'Efisio a Cagliari il Regionale, società di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione, farà circolare 12 treni straordinari per raggiungere da diverse località dell'Isola il capoluogo sardo.

I 12 convogli straordinari mettono a disposizione oltre 2.500 posti aggiuntivi rispetto al servizio abituale. Questi si sommano ai 94 normalmente attivi nei fine settimana in Sardegna, portando il totale a 106 treni in circolazione e oltre 21.100 posti a sedere complessivi.

Saranno attivi sulla linea Cagliari- San Gavino/Oristano e sulla Villamassargia Domusnovas/Carbonia Serbariu.