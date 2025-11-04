Venerdì 14 novembre gli agenti della polizia penitenziaria di Alghero scenderanno in piazza con un sit in organizzato dai sindacati Osapp, Consipe e Cnpp/Spp per denunciare la situazione di emergenza all’interno dell’istituto. Per l’intera mattinata gli operatori manifesteranno davanti al carcere “per richiamare l'attenzione del Provveditorato regionale e delle istituzioni competenti sulle gravi criticità strutturali e organizzative che affliggono la struttura algherese, con particolare riferimento alla carenza di personale e alle condizioni di sicurezza operativa che mettono quotidianamente a rischio il lavoro degli agenti di polizia penitenziaria”, spiegano le sigle promotrici.

La protesta prosegue parallelamente all’astensione dalla mensa ordinaria di servizio, iniziata il 20 ottobre scorso, una forma simbolica e non violenta per sottolineare le difficoltà del personale. I sindacati hanno comunque precisato di essere “disponibili a sospendere la manifestazione qualora il provveditore regionale accettasse di avviare un confronto diretto con il personale in servizio presso il carcere di Alghero, al fine di individuare soluzioni concrete e tempestive”. L’iniziativa punta a mettere in luce le condizioni operative critiche e a sollecitare interventi rapidi sulle problematiche più urgenti.