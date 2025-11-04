Si è conclusa nelle prime ore del mattino una delicata missione di trasporto sanitario d’urgenza a favore di un ragazzo di 12 anni in pericolo di vita, ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari e trasferito all’Istituto Gaslini di Genova per ricevere cure salvavita. L’intervento, gestito dall’Aeronautica Militare, si è articolato in due fasi. Nel tardo pomeriggio di ieri un Falcon 900 è decollato dalla base di Ciampino verso Genova per imbarcare l’équipe medica specializzata e le apparecchiature Ecmo necessarie al supporto vitale extracorporeo.

A causa della gravità delle condizioni del giovane, il trasporto ha richiesto una pianificazione complessa e la presenza a bordo di personale altamente qualificato. L’aereo è poi atterrato a Cagliari in tarda serata e ripartito all’1:25 diretto a Genova, dove il dodicenne è stato subito trasferito in ambulanza al Gaslini.

Il volo, autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del coordinamento dei velivoli di Stato, si inserisce nelle attività di emergenza sanitaria che l’Aeronautica Militare garantisce 24 ore su 24 per assicurare assistenza immediata ai pazienti in condizioni critiche.