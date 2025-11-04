Nelle prime ore del mattino i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant’Elena hanno arrestato un 38enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’intervento è scattato dopo una richiesta d’aiuto arrivata alla Centrale Operativa, che segnalava l’ennesima lite tra l’uomo e la compagna convivente.

Giunti nell’abitazione, i militari hanno ricostruito un quadro fatto di episodi di violenza e minacce ripetute, che nel tempo avevano provocato nella donna un forte stato di paura e disagio. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Uta su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione si colloca nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere portate avanti quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di tutelare le vittime e garantire la sicurezza delle comunità.

Nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della presunzione di innocenza, si precisa che gli accertamenti sono ancora in corso e le indagini si trovano nella fase preliminare.