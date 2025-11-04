All’alba di oggi i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” e della Compagnia di Dolianova, hanno arrestato in flagranza sei persone tra i 21 e i 42 anni, accusate di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione, nata da un’indagine dei militari della Stazione di Sestu, è partita dal comportamento sospetto di uno dei soggetti, già noto per precedenti analoghi. Dopo giorni di pedinamenti e appostamenti, gli investigatori hanno scoperto in un’area rurale di Monastir una vasta piantagione di marijuana gestita con mezzi e tecniche professionali.

I Carabinieri sono intervenuti mentre gli indagati erano intenti a irrigare e lavorare le piante. Sono state sequestrate circa 9.000 piante, 90 chili di infiorescenze e boccioli — di cui 11 già confezionati — oltre a 6 chili di foglie tritate, 2,5 chili di “kief” e numerose attrezzature per la coltivazione e il confezionamento. L’area, composta da sette serre, è stata sottoposta a sequestro.

Durante le perquisizioni, uno degli arrestati è stato trovato con ulteriori 1,88 chili di infiorescenze. I reperti sono ora al vaglio del R.I.S. di Cagliari.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati portati nel carcere di Uta.

Nel rispetto della presunzione d’innocenza, si precisa che le indagini sono ancora in corso. L’operazione rientra nell’attività di contrasto al narcotraffico condotta dai Carabinieri per la tutela della sicurezza e della legalità nel territorio cagliaritano.