In meno di un giorno, i carabinieri del reparto territoriale di Olbia hanno identificato e arrestato le due persone sospettate di aver compiuto una rapina a Porto Rotondo in pieno giorno.

Sabato 8 agosto, infatti, un uomo è stato derubato del suo prezioso orologio da polso da alcuni malviventi nel centro turistico della Gallura.

Gli indizi raccolti dopo l'incidente hanno guidato le forze dell'ordine alla cattura dei responsabili del furto. I due sospettati, già noti alle autorità per reati precedenti, hanno tentato di fuggire e fornito false informazioni durante il controllo dei carabinieri.

Attualmente sono detenuti nel carcere di Bancali a Sassari in attesa del processo.