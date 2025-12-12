Vladimiro Cabizza, 55 anni, ex titolare di un’agenzia di infortunistica stradale, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sassari e trasferito nel carcere di Bancali, ritenuto responsabile di una serie di incendi dolosi che, nell’ultimo mese, hanno distrutto cinque auto, uno scooter e un carro scala aerea parcheggiati nel cortile di un complesso condominiale di largo Budapest, dove risiede lo stesso Cabizza.

Questa mattina, all’alba, un nuovo rogo ha distrutto uno scooter nel cortile comune, spingendo i militari a intervenire e a fermare l’uomo. Successivamente, sono state effettuate perquisizioni nell’appartamento e nel garage di Cabizza, con il sequestro di elementi ritenuti utili alle indagini.

Accompagnato in caserma per l’interrogatorio, assistito dall’avvocato Antonio Moro, Cabizza avrebbe negato ogni responsabilità. Durante l’interrogatorio avrebbe però accusato un malore ed è stato trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso del Santissima Annunziata, da cui è stato dimesso poco dopo.

Rientrato in caserma, i carabinieri, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno eseguito l’arresto e disposto il trasferimento di Cabizza nel carcere di Bancali.