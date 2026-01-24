Un’altra ondata di maltempo torna a colpire la Sardegna, con vento forte, piogge diffuse e nuove criticità sul territorio, soprattutto nella parte nord-occidentale e nel Sulcis-Iglesiente. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico, mentre in diverse zone si registrano alberi caduti, frane e disagi alla viabilità.

La nuova perturbazione, in arrivo da ovest, porta raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 70 chilometri orari e precipitazioni insistenti, con possibili nevicate sui rilievi. Particolare attenzione è rivolta al Logudoro, area per la quale è stato emesso un avviso di criticità ordinaria.

I primi problemi si stanno già manifestando nel Sulcis-Iglesiente. Sulla statale 126 “Sud Occidentale Sarda” è stato chiuso un tratto compreso tra il km 40 e il km 41, nel territorio di Iglesias, a causa della caduta di massi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e il ripristino della circolazione in sicurezza.

Situazione delicata anche a Carbonia, dove le forti raffiche di vento e la pioggia intermittente hanno provocato lo sradicamento di un albero di grandi dimensioni in via Costituente. L’albero è caduto in un’area privata ma aperta al pubblico, causando danni a veicoli in sosta e a proprietà private. Il Centro Operativo Comunale, durante i controlli, ha inoltre individuato altri quattro pini in condizioni di instabilità lungo la stessa strada. Per questo motivo il sindaco Pietro Morittu ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto compreso tra via Balilla e piazza Repubblica, fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza.

Nel frattempo si guarda anche alla Statale 195, gravemente danneggiata dal passaggio del ciclone Harry e dalla violenta mareggiata che aveva compromesso parte della carreggiata. La riapertura dell’arteria, fondamentale per i collegamenti del sud dell’Isola, potrebbe avvenire già nelle prossime ore, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteo.