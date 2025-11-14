Ancora una tragedia nelle strade dell'Isola. Nella serata di oggi a Sassari, intorno alle 20, un uomo di 37 anni ha perso la vita in sella alla sua moto. Il nome della vittima è Antonello Olivieri, lavorava come meccanico nel capoluogo turritano.

Lo schianto è avvenuto sulla 127 bis, tra le boragate sassaresi di Caniga e Molafà. Il malcapitato avrebbe perso il controllo del mezzo nell'affrontare una curva, uscendo fuori strada e schiantandosi contro un muretto.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, i Vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Per il motociclista non c'è stato niente da fare, inutile ogni tentativo di rianimazione.

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.