Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Sassari per ricettazione, possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e di grimaldelli. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Sezione Volanti della Questura, attivati dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Un cittadino aveva infatti segnalato la presenza di una persona che si aggirava con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta in via Sorso, impugnando un oggetto contundente e presumibilmente intenzionata a danneggiare i veicoli per sottrarne il contenuto.

Sulla base della descrizione fornita, il soggetto è stato rintracciato poco dopo mentre si allontanava dalla zona indicata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a perquisizione personale: addosso gli sono stati trovati un coltello a serramanico, un coltello da cucina e diversi strumenti utilizzabili per lo scasso, tutti detenuti senza un giustificato motivo.

Gli agenti hanno inoltre controllato una scatola di cartone che l’uomo stava trasportando, al cui interno erano presenti numerosi oggetti di varia tipologia, tra cui apparecchiature elettroniche di valore. Alla richiesta di spiegazioni sull’origine dei beni, il soggetto non è stato in grado di fornire chiarimenti attendibili né documentazione idonea, motivo per cui il materiale è stato ritenuto di probabile provenienza furtiva.

L’operazione assume particolare rilievo alla luce di un recente esposto presentato dai residenti della zona, che hanno segnalato ripetuti episodi di furti e danneggiamenti ai veicoli. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. Proseguono intanto i controlli della Polizia di Stato sul territorio per prevenire i reati predatori e tutelare la sicurezza dei cittadini.