Il maltempo continua a provocare danni e interventi in diverse aree della Sardegna. In Gallura, intorno alle 13, i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via Sonnino, a Santa Teresa di Gallura, per il crollo parziale del tetto di un’abitazione privata. Considerata l’entità del cedimento, l’edificio è stato dichiarato inagibile e il Comune dovrà individuare una sistemazione alternativa per l’unica residente. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale e i tecnici comunali.

Situazione complessa anche nel Nuorese, dove dalla mattina di ieri il Comando provinciale dei Vigili del fuoco ha effettuato circa 130 interventi. Al momento restano una ventina di richieste in attesa, con la Sala operativa impegnata a stabilire le priorità in base alle risorse disponibili. Su tutto il territorio operano 48 unità, con un rafforzamento del settore specializzato nel contrasto al rischio acquatico.

Tra gli interventi più significativi, nella tarda serata di ieri sono stati messi in sicurezza due pastori rimasti bloccati in un ovile nell’agro di Urzulei a causa dell’ingrossamento di un fiume. Nei pressi della SP46, in territorio di Oliena, le squadre fluviali hanno salvato tre cavalli rimasti quasi sommersi dall’acqua. A Villagrande, in località Lepòri, è stato invece raggiunto e verificato lo stato di un pastore che non dava notizie da ieri, risultato in sicurezza. Sempre a Oliena, la via Melis è stata chiusa al traffico in via precauzionale per un dissesto statico di un’abitazione. Le squadre fluviali sono infine impegnate in un ulteriore salvataggio di un cavallo nell’agro di Torpè, in località Ussela. L’intera situazione è costantemente monitorata dal CCS permanente coordinato dal prefetto di Nuoro, con il coinvolgimento di enti e sindaci del territorio.