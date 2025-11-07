L'ufficialità è arrivata: sarà Max Pezzali la star del concertone in piazza la notte di Capodanno a Sassari. Ad annunciarlo sui social il sindaco Giuseppe Mascia.

I particolari dell'evento saranno resi noti con una conferenza stampa che si terrà nei prossimi giorni.

Il noto cantante, ex 883, sarà la star dell'evento di fine anno in piazzale Segni, una scelta dettata dalla necessità di ospitare un pubblico più numeroso rispetto a Piazza d'Italia.

Max Pezzali, 58 anni, è diventato un fenomeno musicale negli anni Novanta con il duo degli 883 (in coppia con Mauro Repetto), ha poi proseguito da solista continuando a mietere un successo dopo l'altro. E dopo oltre trent'anni di carriera costellata da premi, i suoi concerti continuano a fare il tutto esaurito in ogni angolo d'Italia, riempendo stadi, piazze e teatri.