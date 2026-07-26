Attimi di grande paura a metà giornata nel cuore di Sassari, dove una tragedia è stata evitata solo per puro caso. Intorno alle 12 di questa mattina, un grosso ramo si è improvvisamente staccato da un albero lungo viale Umberto, travolgendo tre auto. Fortunatamente, al momento del crollo nessun pedone si trovava lungo la traiettoria di caduta dell'imponente tronco.

L'allarme è scattato immediatamente, portando sul posto una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale. Tramite l’ausilio dell’auto scala i Vigili del fuoco hanno provveduto a sollevare il ramo per poi sezionarlo e metterlo in sicurezza. La squadra intervenuta ha impiegato quasi due ore per liberare la carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Sassari.