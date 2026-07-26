Beccato con le mani nel sacco mentre appiccava il fuoco all'interno di un terreno privato, in una zona già ferita e resa vulnerabile da precedenti incendi. Nella scorsa serata, i Carabinieri della Compagnia di San Vito hanno fermato e sanzionato un pensionato 77enne residente a Cagliari, sorpreso in flagrante nell'agro di Muravera.

L'immediato intervento dei militari dell'Arma ha consentito di estinguere sul nascere le fiamme, contestando all'anziano una maxi sanzione da 10mila euro per grave violazione della normativa regionale e nazionale in materia di incendi boschivi.

L'episodio si inserisce all'interno di un articolato e imponente servizio straordinario di controllo del territorio ad ampio raggio, fortemente voluto per pattugliare le aree rurali e i centri abitati dei comuni di Muravera, Castiadas e Villasimius. Durante l'intero dispositivo, i Carabinieri hanno passato al setaccio le principali arterie stradali, sottoponendo a verifica complessivamente 77 persone, 49 autoveicoli e 7 esercizi pubblici della fascia costiera e dell'interno.

Gli accertamenti rivolti alla sicurezza della circolazione stradale hanno portato all'elevazione di sette sanzioni al Codice della Strada per infrazioni particolarmente gravi, tra le quali spiccano la guida senza patente, l'omessa revisione dei mezzi, la mancanza di copertura assicurativa, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, l'uso di pneumatici usurati e la mancanza dei documenti di guida al seguito. Le sanzioni amministrative hanno raggiunto un importo totale superiore ai 6.300 euro, comportando anche il sequestro di un veicolo e il fermo amministrativo di un secondo mezzo. Nel corso delle verifiche sulle nuove forme di mobilità urbana, sono state inoltre elevate sei sanzioni, per un ammontare di 600 euro, a carico di utenti alla guida di monopattini elettrici privi della necessaria copertura assicurativa.

L'operazione dell'Arma si è infine conclusa con la denuncia a piede libero di un 43enne per guida senza patente con recidiva nel biennio, poiché sorpreso al volante senza aver mai conseguito il titolo abilitativo.