Camminava in pieno centro in evidente stato di alterazione psicofisica, attirando l'attenzione e la preoccupazione dei passanti, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto un 34enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, per evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione è scattata a seguito delle tempestive chiamate giunte al 112 da parte di alcuni cittadini, che avevano notato il giovane aggirarsi lungo viale Sant'Avendrace in condizioni visibilmente alterate, verosimilmente riconducibili all'assunzione di sostanze psicotrope. Giunti rapidamente sul posto, i militari dell'Arma hanno individuato e bloccato il 34enne. Dai primi controlli i Carabinieri hanno accertato che il giovane si trovava a spasso per la città in palese e aperta violazione delle prescrizioni imposte dal giudice, che gli imponevano di non lasciare la propria abitazione.

L'atteggiamento sospetto dell'uomo ha spinto la pattuglia ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale sul posto. L'intuizione dei Carabinieri ha trovato immediata conferma: nelle tasche del giovane sono stati rinvenuti alcuni grammi di cocaina, unitamente a una somma in contanti di circa 150 euro divisa in banconote di piccolo e medio taglio, ritenuta probabile provento dell'attività di spaccio. Una volta ricostruito il quadro probatorio e ultimate le formalità di rito in caserma, l'arrestato è stato scortato nelle camere di sicurezza dell'Arma, dove rimarrà in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo.