La tensione accumulatasi a Bologna a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir ha spinto la Prefettura del capoluogo emiliano ad adottare una misura di massima tutela nei confronti delle istituzioni cittadine. Al sindaco Matteo Lepore è stata infatti assegnata la scorta, un provvedimento di protezione che si attiverà formalmente nei prossimi giorni a seguito delle pesanti minacce comparse sui social contro il primo cittadino. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui Corriere della Sera e Repubblica.

La notizia della scorta giunge in una giornata delicata per l'ordine pubblico in città. Per la serata di oggi è stato infatti promosso da collettivi e comitati locali un presidio nel quartiere Pilastro, proprio in memoria di Fakir e a una settimana dagli accesi scontri registrati tra manifestanti e forze dell'ordine nelle vie del centro storico.