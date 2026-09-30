Venti sacche di sangue raccolte nella mattinata di oggi a Sassari, durante l’iniziativa che ha coinvolto Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Corte di Giustizia Tributaria.

L’autoemoteca dell’Avis Provinciale di Sassari è rimasta operativa sin dalle 8 del mattino nel piazzale Giovanni Falcone, accogliendo donatori e volontari per una nuova giornata dedicata alla solidarietà.

La raccolta ha visto ancora una volta la partecipazione di tre importanti realtà istituzionali del territorio, confermando il valore della collaborazione tra istituzioni e volontariato nella promozione della cultura della donazione.

Al termine della mattinata sono state raccolte 20 sacche di sangue.

“Quando realtà importanti del territorio partecipano in prima persona, il messaggio diventa ancora più forte: la donazione non si promuove soltanto con le parole, ma soprattutto dando l’esempio – ha detto Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari –. È così che possiamo avvicinare nuove persone e rendere la solidarietà un gesto concreto e condiviso”.

L’Avis Provinciale di Sassari rinnova quindi l’invito a tutti i cittadini idonei a donare, ricordando che ogni sacca può rappresentare un aiuto concreto per il sistema sanitario e per chi ha bisogno di trasfusioni.

Per donare è possibile prenotarsi sul sito dell’Avis Provinciale di Sassari, www.avisprovincialesassari.it scegliendo la data e l’orario.