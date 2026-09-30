Un uomo, presumibilmente di origine straniera, è stato trovato senza vita questa mattina all'interno del parco Montagna, in via della Rustica a Roma. Il rinvenimento è avvenuto intorno alle 7.30, quando un passante, uscito per portare a spasso il proprio cane, ha notato il corpo e ha dato l'allarme.

Sul cadavere sono state riscontrate diverse ferite provocate da un'arma da taglio, circostanza sulla quale si concentrano ora gli accertamenti degli investigatori.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Tor Sapienza e della Compagnia di Montesacro, impegnati nella ricostruzione dell'accaduto e negli accertamenti necessari a identificare la vittima e chiarire la dinamica dei fatti.

Presenti anche gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono in corso le indagini per stabilire quando e come sia avvenuta l'aggressione.