Un uomo è stato arrestato in flagranza dal Corpo Forestale nelle prime ore del 18 agosto, dopo essere stato sorpreso mentre appiccava un incendio in località “Mascaminis”, nelle campagne di Santa Giusta. Si tratta di un allevatore, raggiunto dalle pattuglie dopo un breve inseguimento avviato quando si è allontanato in auto subito dopo aver acceso le fiamme.

L'arresto è arrivato al termine di un'indagine condotta dal NIPAF di Oristano con il personale delle Stazioni Forestali di Marrubiu e Ales, avviata dopo il ripetersi di diversi incendi nella stessa zona, soprattutto durante la notte. Nella notte tra il 17 e il 18 agosto sono state quindi predisposte pattuglie per sorvegliare l'area.

Intorno alle 3:40 gli agenti hanno assistito direttamente all'innesco del rogo ai margini della viabilità rurale. Nell'auto dell'uomo sono state successivamente trovate tracce ritenute riconducibili all'accaduto e materiale idoneo all'accensione di fuochi.

L'incendio, sviluppatosi vicino alla SS131, ha interessato circa 400 metri quadrati di cisto, rovi e canneto. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere e spegnere rapidamente le fiamme, evitando che si propagassero alla vegetazione.

La Procura di Oristano è stata informata dell'operazione. Il pm ha disposto l'accompagnamento dell'uomo in carcere. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri incendi avvenuti nella zona. Al momento il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva.