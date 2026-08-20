Dopo le recenti aggressioni ai danni del personale sanitario, l'Arnas Brotzu annuncia la presentazione delle denunce e il rafforzamento delle misure di prevenzione e sicurezza. L'azienda metterà a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione e le informazioni necessarie per ricostruire gli episodi e accertare eventuali responsabilità.

In collaborazione con le forze dell'ordine saranno potenziate le misure già attive per garantire condizioni di lavoro sicure agli operatori. La direzione generale ribadisce inoltre il pieno sostegno ai professionisti coinvolti, assicurando assistenza legale, supporto psicologico e ogni forma di tutela prevista dalla normativa e dai protocolli aziendali sulla sicurezza sul lavoro.

In una nota, l'Arnas Brotzu esprime la più ferma condanna per gli episodi. "Rappresentano un atto grave e inaccettabile- si legge in una nota- che lede non solo l'incolumità fisica e psicologica degli operatori coinvolti, ma anche la dignità dell'intera comunità sanitaria impegnata quotidianamente nella cura e nell'assistenza dei pazienti. La sicurezza degli operatori sanitari è condizione imprescindibile per garantire cure di qualità a tutta la cittadinanza, e rinnova l'invito al rispetto reciproco quale valore fondante del rapporto di cura tra pazienti, familiari e personale sanitario. L'Arnas Brotzu non tollererà alcuna forma di violenza contro chi, ogni giorno, si dedica alla cura e alla salute delle persone".