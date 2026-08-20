Uno sfollagente telescopico è stato sequestrato dalla Polizia di Stato durante i controlli al varco portuale di Ponente, a Porto Torres. L'oggetto è stato individuato dal personale delle Guardie Particolari Giurate impegnato nelle verifiche all'interno di un'autovettura.

Lo sfollagente si trovava nella tasca dello sportello dal lato del conducente. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Posto di Polizia di Porto Torres, che hanno identificato il conducente, un uomo di circa 37 anni residente in Piemonte, e hanno svolto gli accertamenti.

L'oggetto, lungo circa 20 centimetri da chiuso e 53 una volta esteso, è stato posto sotto sequestro. Il conducente, non avendo fornito agli operatori un giustificato motivo per il porto dello sfollagente, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria competente, secondo quanto previsto dalla normativa sul porto di armi od oggetti atti a offendere.

Il controllo rientra nelle attività di prevenzione e sicurezza svolte nello scalo portuale di Porto Torres, con l'obiettivo di tutelare passeggeri e operatori e contrastare il porto e la circolazione di oggetti potenzialmente offensivi.