Salgono a diciannove i casi di contagio da virus della Febbre del Nilo nella provincia di Oristano. Un uomo ultracinquantenne, dopo aver manifestato i sintomi riconducibili alla West Nile, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Gli accertamenti hanno confermato l'infezione e il paziente è stato ricoverato nel presidio ospedaliero oristanese.

Subito dopo la conferma del contagio, il dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano ha avviato l'inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi. Tra gli interventi previsti c'è anche la disinfestazione nelle aree di residenza delle persone che hanno contratto il virus.

Il primo caso era stato registrato a maggio e aveva riguardato un uomo ultrasessantenne. Il secondo aveva coinvolto una persona ultranovantenne, poi deceduta dopo aver contratto il virus e sviluppato la malattia. Nel corso dei mesi successivi sono stati registrati altri casi, con pazienti dimessi e rientrati a casa e altri ancora ricoverati al San Martino.

Tra gli ultimi contagi, il diciassettesimo e il diciottesimo avevano riguardato rispettivamente un ultrasettantenne e un ultracinquantenne, entrambi ancora ricoverati all'ospedale di Oristano. Con il nuovo contagio, il bilancio complessivo sale dunque a 19 casi.