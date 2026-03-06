Domenica 8 marzo a Cagliari, in occasione della Solo Women Run 2026, sono previste modifiche alla circolazione del trasporto pubblico. Dalle 6:30 alle 13 saranno infatti soppresse tutte le fermate lungo il tracciato della gara, che interesserà le vie Diaz, Cimitero, Bonaria, Regina Margherita, Manno, Carlo Felice e Roma, per poi tornare su Bonaria e Diaz.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il servizio subirà variazioni su diverse linee: 1, 5/11, 6, 7, 8A, 10, 30R, 31R, M, PF e PQ.

La linea 1 devierà il percorso passando dal Corso Vittorio Emanuele, viale Merello e via La Vega prima di ricollegarsi al tragitto ordinario, mentre la 5/11, in entrambe le direzioni, transiterà sul lato mare di via Roma e sui viali Colombo, Ferrara e San Bartolomeo.

Anche la linea 6 modificherà il percorso tra viale San Vincenzo, via La Vega e via Bacaredda. La linea 7 limiterà invece il servizio al capolinea provvisorio della fermata “Ospedale – Clinica Macciotta”.

Deviazioni anche per la 8A, che passerà tra viale Merello, viale Trieste e piazza Matteotti, e per la linea 10, con variazioni tra via Sonnino, via Bacaredda e viale San Vincenzo.

Le linee 30R e 31R effettueranno un capolinea provvisorio alla fermata Dante (stazione Metro), mentre la linea M limiterà il servizio alla fermata Sonnino (piazza Gramsci).

Per quanto riguarda le linee PF e PQ, i bus percorreranno viale San Bartolomeo, viale Ferrara e viale Colombo prima di raggiungere piazza Matteotti.

Sono previste inoltre due fermate provvisorie, una per ciascun senso di marcia, in viale Colombo all’altezza dell’ex hotel Mediterraneo per le linee PF, PQ e 5/11. Lungo i tratti deviati i bus effettueranno, su richiesta, tutte le fermate disponibili.