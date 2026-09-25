Si chiudono con la notizia più attesa le ricerche di Marinella Campus, scomparsa ieri mattina da Ottava, frazione di Sassari.

La donna è stata ritrovata viva e soccorsa dal personale sanitario. «Gli aggiornamenti sono che è viva, è stata portata in ambulanza al pronto soccorso», ci hanno riferito una delle persone che ha partecipato alle ricerche e contribuito a diffondere gli appelli nelle ultime ore.

La scomparsa aveva fatto scattare una vasta mobilitazione, con volontari, amici e conoscenti impegnati nelle perlustrazioni delle aree vicine a Ottava e anche del litorale di Platamona.

Con il consenso della famiglia, sui social era stato diffuso un appello per chiedere aiuto e organizzare gruppi di ricerca sul territorio: «Chiediamo aiuto a tutti per le ricerche di Marinella Campus, scomparsa questa mattina da Ottava. Stiamo organizzando dei gruppi di ricerca sul campo. Ogni contributo è fondamentale».

Dopo ore di apprensione, nella tarda mattinata è arrivata la notizia che tutti aspettavano: Marinella Campus è viva ed è stata accompagnata in pronto soccorso in ambulanza.