Un appostamento durato diverse ore in uno dei punti nevralgici del capoluogo ha permesso alla Polizia di smantellare un giro di spaccio all'aperto. Gli agenti del gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato in flagranza un ragazzo di 17 anni, di nazionalità straniera, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciando a piede libero per lo stesso reato un connazionale appena maggiorenne.

L'operazione è scattata a conclusione di un servizio di osservazione e monitoraggio condotto in piazza Matteotti, snodo di transito quotidiano sotto la lente delle forze dell'ordine per prevenire il degrado e lo smercio di droga. Posizionati a distanza per non insospettire i presenti, gli investigatori hanno seguito i movimenti sospetti di un gruppo di giovani, concentrando le proprie attenzioni soprattutto sul 17enne. Il ragazzo è stato visto incontrare in rapida successione diverse persone che si avvicinavano a lui, concludendo scambi rapidi che per i poliziotti non hanno lasciato dubbi circa l'attività di cessione delle dosi.

Una volta documentate le transazioni, i Falchi sono usciti allo scoperto bloccando il giovane per sottoporlo a perquisizione personale. Addosso al ragazzo sono stati trovati alcuni involucri di hashish e una somma in contanti considerata provento delle vendite illecite. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il 17enne è stato arrestato e trasferito al Centro di Prima Accoglienza di Quartucciu. Nello stesso contesto operativo i poliziotti hanno fermato e controllato anche un diciottenne, trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish insieme a medicinali soggetti a prescrizione medica contenenti principi attivi psicotropi inseriti nelle tabelle delle sostanze vietate: per lui è scattata la denuncia.