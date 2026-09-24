Cresce con il passare delle ore l’apprensione a Ottava, frazione di Sassari, per la scomparsa di Marinella Campus. La donna si sarebbe allontanata dalla propria abitazione nella mattinata di oggi, facendo perdere improvvisamente le proprie tracce. La donna è madre di un bambino piccolo.

La mobilitazione è scattata immediatamente, rimbalzando con forza anche sui social network attraverso un appello condiviso con il consenso della famiglia: “Chiediamo aiuto a tutti per le ricerche di Marinella Campus, scomparsa questa mattina da Ottava. Stiamo organizzando dei gruppi di ricerca sul campo. Ogni contributo è fondamentale” si legge in un post.

Le operazioni di perlustrazione vedono impegnati volontari, amici e conoscenti, coordinati per battere palmo a palmo le aree limitrofe e anche il litorale di Platamona.

Chiunque si trovi nelle zone interessate, abbia notato dettagli rilevanti o sia disponibile a unirsi ai gruppi di ricerca sul campo può contattare direttamente il numero telefonico messo a disposizione nell’appello: 349 8681378 (Donatella Soggiu), oppure mettersi immediatamente in contatto con le forze dell'ordine.