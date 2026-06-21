Si profila un’altra giornata impegnativa per il sistema antincendio regionale, mobilitato in queste ore per un rogo divampato alla periferia di Sassari. Il Corpo Forestale è intervenuto in località Tanca dell'Oliveto.

Per supportare le squadre a terra e arginare rapidamente il fronte del fuoco, è stato richiesto l'immediato intervento aereo: sul posto un elicottero proveniente dalla base di Anela. Inizialmente, a causa della potenziale gravità del rogo, era stato richiesto anche il supporto del SuperPuma di stanza a Fenosu ma la richiesta è stata annullata poco dopo, poiché la situazione è stata ricondotta sotto controllo.

A terra, il coordinamento delle delicate operazioni di spegnimento è stato affidato al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) appartenente alla Stazione Forestale di Sassari.