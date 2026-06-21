Una storia a lieto fine che mette in luce l'importanza della collaborazione tra i cittadini e le forze dell'ordine si è consumata nelle scorse ore in Gallura. I Carabinieri sono intervenuti nelle campagne di Golfo Aranci a seguito di una segnalazione arrivata da alcuni passanti, i quali avevano notato qualcosa di insolito e allarmante sotto un viadotto.

Giunti sul posto, i militari dell'Arma si sono trovati davanti a una scena di crudele abbandono: tre cuccioli meticci erano stati lasciati sotto un ponte, intrappolati all'interno di una gabbia di fortuna realizzata assemblando delle cassette in plastica e sigillata accuratamente con delle fascette per impedire ogni via di fuga. Gli animali, ancora molto piccoli, si trovavano in una condizione di evidente e immediato pericolo. Senza il provvidenziale e tempestivo allarme lanciato dai cittadini e il successivo intervento della pattuglia, i tre cagnolini avrebbero verosimilmente rischiato di morire di stenti, esposti alle temperature torride di questi giorni e completamente privi della possibilità di liberarsi da soli.

I Carabinieri hanno provveduto a tagliare i sigilli, a recuperare i cuccioli e a metterli finalmente in sicurezza, attivando immediatamente le procedure previste per garantire loro la necessaria assistenza medica e logistica. I piccoli sono stati quindi trasferiti e affidati alle cure delle associazioni di volontariato del territorio di Olbia, che si occuperanno da subito della loro custodia e del percorso di accudimento in vista di una futura adozione.

Nel frattempo, i militari hanno avviato gli accertamenti e le indagini del caso, finalizzati a ricostruire con esattezza la dinamica dell'abbandono e a individuare i responsabili.