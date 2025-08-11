PHOTO
Anche oggi, lunedì 11 agosto, la Sardegna continua a bruciare: il Corpo forestale regionale è in queste ore impegnato in un'operazione di spegnimento di un incendio nelle vicinanze del Comune di Sassari, nella zona dei Monti di Bidda, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa.
Il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) della squadra del Corpo forestale di Sassari sta coordinando le attività sul campo.
Il Corpo forestale sta gestendo anche un altro incendio con l'ausilio di un elicottero proveniente dalla base operativa di Farcana, questa volta nelle vicinanze del Comune di Osidda, nella località di Padronu.
Anche in questo caso, il D.O.S. della squadra del Corpo forestale di Bitti si occupa del coordinamento delle operazioni di spegnimento.
La Protezione civile regionale ha intanto confermato l'allerta di codice arancione per il rischio di incendi (livello di pericolosità alto) nel territorio di Cagliari anche per domani, martedì 12 agosto.