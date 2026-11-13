Saranno i Pinguini Tattici Nucleari a salutare il 2026 e accompagnare Arzachena verso il nuovo anno. L'amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente il nome degli artisti scelti per il tradizionale appuntamento di Capodanno: la band bergamasca guidata da Riccardo Zanotti salirà sul palco dello stadio Biagio Pirina nella notte del 31 dicembre, per un concerto di 90 minuti a ingresso libero e gratuito. L'evento è patrocinato dalla Regione Sardegna.

Una scelta che conferma la volontà del Comune di puntare sui grandi appuntamenti musicali anche durante la stagione invernale, trasformando le manifestazioni in uno strumento di promozione turistica e di sostegno all'economia locale. Negli ultimi anni Arzachena ha costruito una programmazione caratterizzata dalla presenza di artisti di primo piano della scena nazionale: da Marracash, protagonista del Capodanno 2020, a Fiorella Mannoia, ospite delle celebrazioni per il centenario dell'autonomia comunale nel 2022, fino ai concerti di Pasquetta con Daniele Silvestri, Tiromancino, Mr. Rain, Mara Sattei, Clara, Coez, Aka7even, Shari, Fedez, Francesca Michielin e Manuelito. L'ultimo appuntamento di fine anno aveva visto protagonista Achille Lauro per il Capodanno 2026.

«Ospitare i Pinguini Tattici Nucleari per il Capodanno 2027 rappresenta un motivo di grande orgoglio e conferma la nostra volontà di posizionare Arzachena al centro della scena musicale in Sardegna - dichiara il sindaco Roberto Ragnedda -. Questo progetto rientra in un piano a lungo termine per destagionalizzare i flussi turistici, sostenere le attività produttive locali, la ristorazione e il commercio, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un'occasione unica di socializzazione e festa che valorizza la destinazione tutto l'anno».

La scelta è ricaduta su una delle band di maggiore successo del panorama musicale italiano. Con oltre 90 dischi di platino e una lunga serie di concerti negli stadi e nei palasport, i Pinguini Tattici Nucleari hanno costruito un repertorio capace di raggiungere diverse generazioni. Tra i brani più conosciuti figurano Ringo Starr, con cui si sono classificati al terzo posto al Festival di Sanremo 2020, Pastello Bianco, Giovani Wannabe, Ricordi e Romantico ma muori.

Il gruppo è attualmente tornato sulla scena con il nuovo singolo Nella Borsa di Anna, una ballad che anticipa REPLAY, il prossimo album in uscita il 4 dicembre per Epic/Sony Music Italy. L'organizzazione della serata è affidata a SVL Synergie e Lebonski 360, in collaborazione con Magellano Concerti. La produzione comprenderà l'allestimento tecnico per audio e luci, gli spettacoli pirotecnici e la gestione dei piani di sicurezza.

Per conoscere gli orari di apertura dei cancelli, il programma completo della serata e le disposizioni relative alla viabilità sarà necessario attendere le prossime comunicazioni ufficiali del Comune, che verranno diffuse attraverso i canali istituzionali. L'appuntamento è dunque fissato allo stadio Biagio Pirina per una notte di musica e festa che accompagnerà Arzachena nel 2027.