Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari ha partecipato con un proprio spazio espositivo alla prima edizione sarda del “Salone dello Studente”, manifestazione di orientamento organizzata da Campus con il patrocinio della Regione Sardegna, ospitata il 17 e 18 dicembre presso Promocamera a Predda Niedda.

L’iniziativa ha offerto agli studenti delle scuole superiori un’importante occasione di confronto per valutare percorsi formativi e professionali futuri. Allo stand allestito dai militari, centinaia di giovani hanno ricevuto informazioni su opportunità di carriera, concorsi pubblici e percorsi formativi presso la Scuola Allievi Marescialli di Firenze, l’Accademia Militare di Modena per Allievi Ufficiali e le Scuole Allievi Carabinieri distribuite su tutto il territorio nazionale.

I Carabinieri hanno illustrato anche le modalità di arruolamento e le diverse specializzazioni disponibili, dal comparto investigativo alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare, oltre a spiegare il ruolo quotidiano dell’Arma come presidio di sicurezza e vicinanza ai cittadini. Il personale presente, proveniente dal comparto territoriale e dalle specialità della Tutela della Salute e del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia, ha mostrato le moderne tecnologie in dotazione ai reparti.

La partecipazione a questa prima edizione del Salone conferma l’attenzione dei Carabinieri verso il mondo della scuola e dell’istruzione, rafforzando il dialogo con i giovani e promuovendo scelte consapevoli fondate sui valori della legalità e del servizio alla collettività.