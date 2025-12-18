Avrebbe raggirato decine di persone, spesso conoscenti e amici, approfittando di soggetti fragili o con problemi familiari, promettendo loro servizi di intermediazione o consulenza bancaria, erariale e burocratica, seguendo cause ereditarie o proponendo investimenti e assicurazioni. In questo modo, secondo gli inquirenti, si sarebbe fatta consegnare ingenti somme di denaro, parte delle quali sarebbe stata destinata al gioco d’azzardo.

L’attività illecita è stata scoperta dai carabinieri e dai militari della Guardia di finanza di Oristano, che hanno dato esecuzione a un provvedimento nei confronti della donna, ora sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono stati sequestrati beni mobili e immobili, conti correnti bancari e conti gioco, per un valore complessivo che si aggira sui 235mila euro.

«Dalle indagini – sottolineano gli investigatori – è emerso che i truffati, tutti dell'Oristanese, erano spesso persone personalmente conosciute dalla donna e agganciate con varie scuse». Le indagini proseguono per accertare eventuali altre vittime e completare il quadro delle responsabilità.