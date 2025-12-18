«Il Consiglio di amministrazione di Aeroitalia ha deciso di ritirare l'azione al Tar, per cui per noi la faccenda si chiude qui». Lo ha dichiarato questa mattina a Cagliari Gaetano Intrieri, amministratore delegato della compagnia aerea, intervenendo sul ricorso relativo al bando per la continuità territoriale della Regione Sardegna.

A margine della conferenza stampa tenuta in aeroporto per celebrare il traguardo dei tre milioni di biglietti venduti nello scalo del capoluogo, Intrieri ha espresso l’auspicio che la procedura possa concludersi rapidamente. «Mi auguro che l'assegnazione venga fatta al più presto, per dare un servizio alla Sardegna», ha affermato, sottolineando come al momento non sia possibile prenotare i voli per il periodo pasquale. «Oggi non si può prenotare la Pasqua. In Sicilia sì», ha rimarcato, evidenziando inoltre le difficoltà legate ai collegamenti internazionali: «Noi abbiamo anche le connessioni con Delta, Air France, KLM, con Qatar e loro ci stanno chiedendo il perché i loro clienti non possano in questo momento prenotare i voli su Cagliari o su Olbia via Roma dopo il 27 di marzo».

Il ritiro del ricorso viene letto dalla compagnia come un segnale di disponibilità. «Speriamo nell'esito, il fatto che noi abbiamo ritirato il ricorso è anche un segnale che quello che è stato è stato, vediamo di lavorare al meglio, nell'interesse di tutti, ma soprattutto dell'economia sarda e del turismo».

Intrieri ha infine ribadito l’importanza della continuità territoriale per Aeroitalia, spiegando la scelta di operare su alcune rotte agevolate senza compensazioni. «Il giorno della gara abbiamo dichiarato qual era la nostra intenzione su alcune rotte, su due rotte che sono Roma-Cagliari e Olbia-Linate. Olbia-Linate per me è storica, la eseguiamo oramai da tre anni».