Prosegue l’attività della Polizia di Stato a tutela dei giovani e della comunità. Nei giorni scorsi, il Commissariato di Porto Cervo, con il supporto della direzione scolastica e delle unità cinofile di Abbasanta, ha effettuato controlli mirati all’interno degli istituti superiori di La Maddalena.

L’operazione, inserita in un progetto più ampio di prevenzione e sensibilizzazione, ha avuto soprattutto finalità educative: promuovere la cultura della legalità, rafforzare il dialogo con gli studenti e ribadire la presenza costante delle forze dell’ordine accanto ai cittadini.

Durante i controlli sono stati rinvenuti complessivamente 31 grammi di hashish già confezionata e presumibilmente destinata al commercio, 3 grammi di marijuana e una pistola giocattolo priva del tappo rosso, oggetto che, se usato impropriamente, può generare allarme e pericolo.

I risultati confermano l’importanza di mantenere alta l’attenzione all’interno delle scuole, considerate luoghi fondamentali per la crescita e la formazione dei ragazzi. La sicurezza dei giovani e la prevenzione di comportamenti a rischio restano priorità assolute.

La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno quotidiano: vigilare, prevenire e intervenire con spirito di servizio e vicinanza alla comunità. «La legalità si costruisce insieme, giorno dopo giorno, partendo proprio dalle scuole», sottolineano gli operatori.