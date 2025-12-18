Avrebbe minacciato e aggredito i genitori al termine di una lite, arrivando a picchiarli. Per questo un giovane di 22 anni di Capoterra è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei carabinieri è scattato nella serata di ieri, dopo la richiesta di aiuto dei due anziani, che avevano appena subito l’ennesima aggressione.

Una volta sul posto, i militari hanno raccolto il racconto dei genitori, che hanno riferito di essere stati colpiti dal figlio, un disoccupato già noto alle forze dell’ordine, al culmine di una discussione. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire un quadro più ampio: quanto avvenuto ieri non sarebbe stato un episodio isolato, ma l’ultimo di una lunga serie.

Secondo quanto precisato dall’Arma, si tratterebbe infatti di una situazione caratterizzata da “di reiterate condotte vessatorie che da tempo si protraevano e si manifestavano attraverso minacce, ingiurie e percosse”. Al termine delle verifiche, il 22enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.