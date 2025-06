È atterrato oggi, martedì 10 giugno, il primo volo proveniente da Belgrado all'aeroporto di Alghero, operato dalla compagnia Air Serbia. Questo segna un momento storico poiché è la prima volta che la Sardegna e la Serbia sono collegate direttamente tramite un volo aereo, con Air Serbia che effettua il suo primo atterraggio sull'isola.

In occasione di questo evento speciale, i passeggeri sono stati accolti da un gruppo di ragazze vestite con abiti tradizionali sardi, facenti parte del gruppo folk di Villanova Monteleone. L'accoglienza è stata accompagnata da una performance musicale e da una degustazione di dolci tipici locali offerti dalla Pro Loco del paese. Tutto ciò è stato organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari nel contesto del progetto Salude & Trigu, il quale si propone di promuovere il patrimonio culturale, enogastronomico e identitario del Nord-Ovest Sardegna attraverso eventi, itinerari e attività esperienziali pensate per favorire un turismo sostenibile e di qualità.

Fabio Gallo, Direttore Generale di SOGEAAL SpA, la società di gestione dell’Aeroporto di Alghero, ha dichiarato: “Questa nuova rotta rappresenta un importante passo avanti nell’apertura della nostra destinazione a nuovi mercati con forti potenzialità, sia in termini turistici che culturali. Siamo orgogliosi che Air Serbia abbia scelto Alghero come suo primo scalo in Sardegna.”

Stefano Visconti, Presidente di C.C.I.A.A. di Sassari, ha dichiarato: “L’aeroporto è una infrastruttura indispensabile allo sviluppo dell’economia turistica del nord Sardegna e pertanto la Camera di Commercio utilizza la sua leva al fine di promuovere uno dei suoi progetti speciali di maggior rilievo in occasione dell’inaugurazione dell’importante collegamento operato da Air Serbia”.

A bordo del volo inaugurale si trovavano anche giornalisti e operatori turistici provenienti dalla Serbia, che parteciperanno prossimamente a un tour stampa per promuovere il nostro territorio, le sue eccellenze e il suo potenziale turistico. Belgrado, la capitale serba, è una città dinamica e ricca di storia, situata alla confluenza tra il Danubio e la Sava. È rinomata come un importante centro culturale in crescita, noto per la vibrante vita notturna, l'offerta culinaria e i suoi monumenti storici.Il servizio aereo tra Alghero e Belgrado, disponibile per l'intera stagione estiva, rappresenta una concreta opportunità di sviluppo per il turismo in entrata verso la Sardegna e apre una nuova porta verso l'Europa orientale.