Si è introdotto nelle cabine di una motonave ormeggiata al porto, ha rubato un computer e ha tentato subito dopo di forzare un’auto per colpire ancora. Ma la fuga è durata poco. Un uomo è stato arrestato nella notte dai Carabinieri a Porto Torres con l’accusa di furto aggravato.

L’intervento è scattato grazie alla segnalazione di un cittadino al numero unico di emergenza 112. L’uomo era stato notato mentre si aggirava sospettosamente all’interno della motonave che effettua il collegamento con l’Isola dell’Asinara. Poco dopo, era riuscito a impossessarsi di un computer portatile, dileguandosi verso la zona industriale.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres hanno raggiunto in pochi minuti la Stazione marittima e avviato le ricerche. Il sospettato è stato individuato all’interno di un’auto che aveva appena forzato, verosimilmente nel tentativo di mettere a segno un secondo furto.

Bloccato dai militari e sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso del computer portatile rubato poco prima al personale della motonave. A quel punto è scattato l’arresto in flagranza di reato.

Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima. Il Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato quindi trasferito nel carcere di Bancali.