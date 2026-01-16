“Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia con Sanae Takaichi”, primo Ministro del Giappone. A scriverlo sui social è stata il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del pranzo offerto dalla sua omologa giapponese, postando un selfie di loro due montato assieme alla versione 'anime'.

“Un incontro importante – ha spiegato la premier dopo il bilaterale con la prima ministra giapponese - per rafforzare un rapporto fondato su rispetto reciproco, amicizia e valori condivisi, che affonda le radici in oltre 160 anni di relazioni diplomatiche e guarda con decisione al futuro. Abbiamo ribadito la volontà di far crescere una cooperazione strategica sempre più solida: dall’economia all’innovazione, dalla tecnologia all’industria, dalla sicurezza alla ricerca, fino alle grandi sfide globali”.

“Italia e Giappone – continua - sono partner affidabili, capaci di lavorare insieme per la stabilità, la crescita e un ordine internazionale fondato sulle regole, sul dialogo e sulla responsabilità. In un mondo che cambia rapidamente, rafforzare legami come questo significa costruire sicurezza e opportunità concrete per i nostri cittadini e per le future generazioni. Un’amicizia che si consolida. Una collaborazione che guarda lontano”.