Un ragazzo di 18 anni si è ferito alla mano sinistra per l'esplosione di un petardo che lui stesso ha acceso questo pomeriggio a Lodè.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16, in corso Villanova. Il giovane ha acceso un petardo di grosse dimensioni e non è riuscito a lanciarlo prima che esplodesse. Lo scoppio gli ha amputato di netto tre dita della mano sinistra.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Bitti. Vista la gravità delle ferite alla mano il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Nuoro con l'elisoccorso Areus.