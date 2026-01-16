Dalla Sardegna al Libano per mezzo della Brigata Sassari. I piccoli studenti libanesi riceveranno in dono dalla Parrocchia Santa Sabina di Pattada materiale scolastico di vario tipo, consegnato ai militari del 152° Reggimento.

“Ieri pomeriggio la Brigata Sassari ha ritirato il materiale didattico raccolto in parrocchia e che andrà in favore delle scolaresche del Libano. Grazie a chi ha collaborato e ai militari per il loro servizio in favore della Pace”, si legge in una nota della Parrocchia Santa Sabina Pattada e San Giacomo Bantine.

A capo dell’iniziativa il parroco don Gianfranco Pala, che ieri pomeriggio, 15 gennaio, ha consegnato il materiale che verrà spedito verso il territorio asiatico. “L’iniziativa – racconta il sacerdote – è partita già dal mese di dicembre su richiesta di alcuni graduati della Brigata Sassari. Ho raccolto il materiale che è stato consegnato dai bambini: quaderni, penne, zaini, colori e tempera matite. Tutto ciò che serve ai ragazzi fra i banchi di scuola”.

Spiega ancora don Pala: “I militari si sono prodigati di venire una prima volta per individuare le priorità, poi sono tornati ieri per portare via alcune scatole col materiale didattico raccolto”.

Agostina Pischedda, Gianni Latte e Antonello Masala i tre membri del 152° Reggimento giunti nel paese del Monteacuto per ritirare il materiale scolastico: “Loro partiranno a febbraio, quindi siamo sicuri che il materiale andrà a beneficio delle scolaresche del Libano”, fa sapere in conclusione il parroco, ringraziando ancora i “Dimonios” per il loro servizio costante.