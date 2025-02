Era privo di patente, non avendola mai conseguita, e alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti il conducente dell'auto che, nella tarda serata di ieri, ha travolto un rider tra via Leonardo Da Vinci e via Grazia Deledda ad Alghero. È quanto riferiscono i carabinieri intervenuti sul posto per rintracciare i responsabili, che dopo il sinistro si sono dati alla fuga a piedi lasciando la Bmw alcuni metri più avanti, senza soccorrere il malcapitato.

Non c'è voluto molto affinché i quattro occupanti venissero raggiunti; fra questi il conducente, sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di omissione di soccorso e lesioni personali stradali gravi e gravissime, in attesa del rito direttissimo.

La ricostruzione dei fatti

Erano circa le 22 di ieri, giovedì 13 febbraio, quando un rider, in sella al suo scooter, è stato investito da un’auto pirata all’incrocio tra le due strade, dopo che quest'ultima non avrebbe rispettato un segnale di stop. Il malcapitato è stato soccorso e trasportato presso l'ospedale Civile di Sassari dove si trova ricoverato in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita. La sua prognosi sarà rivalutata nelle prossime ore.

I carabinieri, giunti sul posto insieme ai colleghi della Guardia di finanza, hanno constatato che la Bmw, presumibilmente l'auto dell'investimento, era stata lasciata pochi metri più avanti dopo aver danneggiato anche diversi mezzi presenti sulla carreggiata.

Le rapide ricerche avviate dagli operatori di polizia avrebbero consentito di rintracciare e identificare tutte le persone presenti a bordo dell’auto, risultata persino priva di copertura assicurativa, compreso il conducente che avrebbe confermato le proprie responsabilità. Così per il ragazzo sono scattate le manette per tutte le accuse sopracitate, in attesa del processo.

IL VIDEO: ECCO DOVE È STATA ABBANDONATA L'AUTO