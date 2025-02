Ha investito un ragazzo di sedici anni, che stava andando a scuola, e si è allontanato senza prestare soccorso. Solo un cenno della mano, quasi a chiedere scusa, prima di fuggire. L’incidente è avvenuto questa mattina nei pressi di Piazza Giovanni XXIII, a pochi metri dall’istituto frequentato dal giovane.

Secondo quanto appreso, il ragazzo stava attraversando la strada quando l’auto lo ha colpito all’altezza delle gambe, facendolo cadere violentemente sull’asfalto. L’automobilista, invece di fermarsi, ha proseguito la sua corsa, lasciando il giovane ferito a terra.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118, che ha soccorso lo studente, fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze di alcuni compagni di scuola e di una donna che ha assistito alla scena. Fondamentali potrebbero rivelarsi le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso il momento dell’incidente e fornire elementi utili per individuare il pirata della strada.