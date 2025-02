È stato arrestato oggi con la pesantissima accusa di aver ripetutamente abusato di una donna, minacciandola, violentandola e rapinandola, in diverse occasioni utilizzando un coltello.

L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri di Tempio Pausania a seguito a un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Tempio Pausania su richiesta della Procura della Repubblica, dopo indagini condotte dai militari che hanno raccolto prove decisive sul caso.

I fatti

Tutto è iniziato con la denuncia della vittima, che ha accusato l'uomo, con cui aveva avuto una relazione, di averla violentata in una casa isolata in campagna, minacciandola con un coltello e provocandole momenti di terrore e sopraffazione.

Le indagini hanno anche rivelato che in un'altra circostanza, l'uomo avrebbe legato la donna e un'altra persona, minacciandole e chiedendo loro del denaro, aggiungendo ulteriori gravità alle accuse, con le due donne costrette a subire violenze fisiche e psicologiche.

Dopo aver effettuato un sopralluogo nella casa teatro della violenza, i Carabinieri di Tempio Pausania, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno trovato ulteriori prove a carico dell'indagato. La procedura prevista per i reati del codice rosso ha permesso un intervento tempestivo in caso di violenza di genere, garantendo il rapido avvio dell'inchiesta e la protezione della vittima. Questo protocollo, adottato dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, prevede misure urgenti per la protezione delle vittime vulnerabili, con corsi di formazione organizzati dalla stessa Procura affinché le forze dell'ordine possano agire prontamente e competenti in situazioni di violenza di genere e domestica.