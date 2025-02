"Raccomandata da chi? Dal buon senso. Iniziamo bene...". Scherza così Geppi Cucciari in sala stampa dopo aver ricevuto un omaggio floreale in occasione di San Valentino dal sindaco di Sanremo Alessandro Mager, "Abbiamo consegnato un omaggio floreale a tutte le giornaliste. E anche alle donne che stasera saranno al Teatro Ariston. A Geppi Cucciari consegno un mazzo intero perché è raccomandata". Immediata quindi la replica della comica sarda che, durante la quarta serata del Festival di Sanremo, affiancherà il presentatore Carlo Conti insieme a Mahmood.

"Che tensione ragazzi! - ha detto sorridendo Geppi Cucciari -. Che sguardo ho? Quel misto di gioia, preoccupazione, ansia, il desiderio di non deludere chi ho davanti e me stessa. La serenità - scherza - non è esattamente la prima sensazione che sfodererei. Ognuno affronta sfide della vita a modo proprio. Ho qui dentro di me tanta gente che parla, un dissidio interiore: vediamo chi ascolterò e chi vincerà".

"Se manderei un bacio a Meloni? Con il braccio di Elodie glielo mando", dice, riferendosi ironicamente alla dichiarazione di Elodie nei giorni scorsi: "Non voterei per Giorgia Meloni nemmeno se mi tagliassero il braccio".

"Sono in Rai da tantissimi anni e ho fatto tante cose: in tutti questo tempo con l'azienda ho avuto un rapporto che è un percorso vario: vengo da una Rai diversa, che è Rai3, sapete benissimo la differenza tra Rai1, Rai2 e Rai3, sono felicissima del pubblico che arriva il giovedì a seguire Splendida Cornice, questa è una sfida diversa", afferma la comica sarda rispondendo a chi le chiede, in conferenza stampa a Sanremo, come si senta a inserirsi nella "bolla" del festival.

"Quando accetti un invito da un direttore artistico - spiega l'attrice - sei tu che entri nel suo mondo, questo non esula dal fatto che tu ci porti un po' del tuo... Ci sono tanti pieni e vuoti che si possono riempire con il talento e il mestiere, uno si affida a entrambe le cose. Cercherò di ricordarmi di portarmi ", aggiunge con un sorriso.

Quanto al confronto con Roberto Benigni, che stasera aprirà la serata, sottolinea: "Non mi paragono a Roberto Benigni, lui è unico. Non è un comico è un artista incredibile, qualsiasi cosa faccia sarà un regalo".