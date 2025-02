Grande partecipazione a Ozieri e Bono per le serate “Gio-Gioia”: un progetto che nasce come spazio di ascolto informale dedicato ai giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni. L’obiettivo è offrire loro un ambiente accogliente in cui poter esprimere le proprie passioni, confrontarsi sul futuro, socializzare e imparare qualcosa di nuovo.

L’evento Gio-Gioia è ideato e organizzato dal “Progetto Gio.I.A”, iniziativa promossa, finanziata e ideata esclusivamente dal PLUS di Ozieri con l’obiettivo di creare spazi di ascolto e confronto per i giovani del territorio. L'équipe del Progetto Gio.I.A collabora con altri servizi del territorio, in particolare con “App Giovani”, servizio storico del CpF Lares, anch’esso del PLUS, che di recente ha ampliato la propria attività rivolta ai giovani con lo sportello “PuntoOrienta”.

Questi incontri rappresentano un’occasione per i ragazzi di raccontarsi, condividere ed esprimere riflessioni, ma anche per creare connessioni e fare rete con altri coetanei. Attraverso il dialogo e il confronto, le serate Gio-Gioia vogliono stimolare la crescita personale e collettiva, favorendo uno scambio aperto e arricchente all’interno della comunità.

Gli incontri, svoltisi il 30 gennaio a Ozieri nel locale “La Centrale” e il 6 febbraio a Bono nel locale “Red Ambassador”, hanno visto una significativa partecipazione da parte dei giovani, che hanno colto l’opportunità di condividere le proprie passioni, riflettere sul futuro ed esprimere pensieri e curiosità in un clima informale e accogliente. L’ottima riuscita delle serate conferma l’importanza di iniziative come questa per le comunità, fondamentali per creare un dialogo aperto con le nuove generazioni e costruire insieme percorsi di crescita e consapevolezza.

Il Progetto Gioi.I.A continua il suo percorso con l’obiettivo di coinvolgere sempre più ragazzi, offrendo loro non solo l’effettiva partecipazione e ideazione di piccoli e grandi progetti, ma anche momenti di incontro e confronto che possano stimolare loro idee e visioni per il futuro. Visto il riscontro positivo, l'équipe invita “tutti i giovani curiosi di sperimentare e partecipare attivamente all’organizzazione di questo tipo di serate, a contattarci, per condividere idee ed esperienze per poter procedere insieme verso la coprogettazione dell’evento conclusivo di Gio.I.A”.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il team del progetto Gio.I.A all’indirizzo email gioiaprogetto2425@gmail.com oppure chiamare o scrivere su WhatsApp al numero 3792033686, il giovedì e il venerdì mattina dalle ore 9.00 alle 13.00.

E' inoltre operativo lo sportello a Ozieri, presso la sede Gio.I.A., in via Umberto 76, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 18.30.

"La Centrale", Ozieri